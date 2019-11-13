Ла-Пас, , 01:23 — REGNUM Три бывших члена Высшего избирательного суда Боливии по решению первого уголовного суда от 12 ноября будут отбывать предварительное заключение. Об этом сообщает газета El Deber.

Бывшая глава Высшего избирательного суда Боливии Мария Эухения Чоке и члены суда — Антонио Костас и Эдгар Гонсалес — обвиняются в десяти «электоральных и коррупционных преступлениях» и помещены под стражу на время следствия.

Судом были отклонены заявления адвокатов о незаконности помещения под стражу.

Напомним, Гонсалес явился в органы правопорядка добровольно, а Чоке и Костас были задержаны полицией 10 ноября.

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