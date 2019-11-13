Анкара, , 09:40 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун в своем интервью Bloomberg относительно конфликта с США вокруг покупки российских ЗРК С-400 заявил: «У нас действительно была острейшая потребность в ЗРК, США были предложены все потенциальные решения для избежания ситуации, когда этот вопрос осложнил бы наши отношения».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун отметил: «Были тревоги касательно того, что С-400 не смогут функционировать вместе с системами НАТО, мы говорили о своем желании разобраться в вопросе путем технических комиссий. Во-вторых, почему возникли проблемы с тем, что мы не смогли купить американские ЗРК Patriot. На самом деле, мы пытались их приобрести, однако нас не устраивали условия продажи, особенно условия передачи технологий».

Пресс-секретарь добавил: «Геополитика нашей страны обязывает нас иметь больше одной системы ЗРК. К тому же, что касается наших возможностей покупки Patriot, американцы добавили условия неприобретения С-400».