Сантьяго, , 09:38 — REGNUM В Чили оппозиционные партии, вместе составляющие большинство в Национальном конгрессе, потребовали созвать Учредительное собрание, которое занялось бы разработкой новой конституции. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В совместном заявлении оппозиционных партий обозначено, что предложение правительства о созыве Учредительного конгресса «далеко от требований народа».

Подписавшиеся подчеркнули, что «как для общественного мнения, так и для экспертов и организаций гражданского общества Учредительное собрание — это самый демократичный механизм по обеспечению широкого участия граждан, придающего процессу полную легитимность».