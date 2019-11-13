Багдад, , 00:58 — REGNUM Массовые протесты в Ираке являются «отличной возможностью» для проведения реформ, заявил премьер-министр страны Абдель Абдаль-Махди, передает телеканал as-Sumaria.

«Демонстрации являются важным событием и отличной возможностью для реформ, которые решат проблемы, накопившиеся за долгое время», — заявил он.

Также глава правительства призвал протестующих не обвинять власти в коррупции. Абдаль-Махди подчеркнул, что при работе его правительства в стране выросла экономическая активность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестных акций и уличных беспорядков в Ираке с 1 октября погибли около 300 человек. Еще тысячи протестующих получили ранения в ходе столкновений с полицией и военными.

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