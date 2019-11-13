Ла-Пас, , 00:04 — REGNUM Два человека погибли, ещё 12 пострадали в ходе беспорядков в столице Боливии Ла Пасе. Об этом 12 ноября сообщает газета Razón.

В Боливии продолжаются столкновения полиции с участниками беспорядков, которые поджигают и нападают на дома чиновников. Беспорядки начались после ухода с поста президента Эво Моралеса и всего руководства Боливии.

Большая часть беспорядков затронула крупные города Боливии, в том числе Ла-Пас, Кочабамба и Санта-Крус. В Эль-Альто толпы протестующих разгромили полицейский участок.

По данным издания Razón, два человека погибли от огнестрельных ранений, 12 пострадали. По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, среди пострадавших девять мужчин и три женщины. Все пострадавшие были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозах главной федерации профсоюзов Боливии начать всеобщую забастовку, если в стране не будет восстановлен конституционный порядок.

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