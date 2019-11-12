Барселона, Испания, , 23:40 — REGNUM Сетевая группа Tsunami Democratic заявила об ответственности за блокаду дорог из Каталонии во Францию, 13 ноября передает агентство Reuters.

Протестующие заблокировали автостраду AP-7 между Францией и Испанией в обе стороны. Дорога освобождалась полицией, однако затем снова сообщалось о её блокаде.

Полиция Франции сообщила об аресте 18 участников блокады автодорог. Ещё один демонстрант был задержан полицией Испании.

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