Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Вашингтон и Москва ведут переговоры на тему возможности вернуть в Россию тех граждан, которые в своё время присоединились к террористическим организациям в Сирии и были захвачены в плен военными США.

Террорист Sntat.ru

Об этом 12 ноября сообщил журналистам представитель Госдепа. По его словам, вместе с боевиками захвачены и члены их семей.

Американский чиновник отметил, что многие страны не спешат забирать своих сограждан, которые были задержаны как члены террористических организаций. Например, из ЕС задержаны «сотни человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы не раз заявляли, что вернут в ЕС тех людей, которые попали в плен во время войны в Сирии.

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