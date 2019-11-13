Варшава, , 09:32 — REGNUM 12 ноября, в ходе первого заседания Сената Республики Польша X созыва, был выбран новый маршал (спикер) верхней палаты парламента. Им стал профессор Томаш Гродзкий от Гражданской коалиции (объединение центристских и левоцентристских партий). Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Отмечается, что всего за победившего кандидата проголосовал 51 сенатор. Его главный конкурент, кандидат от партии Право и справедливость Станислав Карчевский, получил 48 голосов. 1 сенатор, Лидия Старонь, воздержалась от голосования.

Томаш Гродзкий высказался по поводу своего избрания: «Это победа демократии. Это также момент триумфа, только не моего, так как на эту должность я вступаю с большим смирением и чувством огромной ответственности».