Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил санкции против Исламской Республики Иран. Об этом сказано в письме президента США к Конгрессу.

Дональд Трамп вводит санкции против Ирана White House

Речь идет о санкциях, которые США ввели против Ирана 40 лет назад. Это был указ 12 170 президента Соединенных Штатов Джимми Картера, который был подписан в 1979 году после захвата посольства США в Тегеране в революционные дни.

Этот указ дает властям США широкие полномочия по введению санкций против Ирана, а также другие меры, в частности, регулирование торговли с Исламской Республикой, а также блокировка любой иранской государственной собственности в юрисдикции США.

Этот указ постоянно продлевается американскими президентами.

Вот и сейчас Трамп в своем письме Конгрессу пишет, что решил продлить действие этого указа, так как отношения США с Ираном до сих пор не нормализовались.