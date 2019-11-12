Ла-Пас, 12 ноября 2019, 22:55 — REGNUM Главная федерация профсоюзов Боливии угрожает начать всеобщую забастовку, если в стране не будет «восстановлен конституционный порядок», 12 ноября передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением оппозиции и военного командования страны. Вслед за ним посты покинули вице-президент, а также спикеры обеих палат парламента.
После отставки Моралеса на улицах Ла-Паса и других городов Боливии начались беспорядки, в которых участвуют как представители оппозиции, так и сторонники бывшего президента.
Сенат Боливии до сих пор не решил, кто должен быть исполняющим обязанности президента Боливии и формально не принял отставку Моралеса. При этом сам бывший президент уже находится в Мексике.
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