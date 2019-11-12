Бишкек, , 22:54 — REGNUM Представители руководства финансовой полиции Киргизии Бакир Таиров и глава комитета государственного контроля Белоруссии Леонид Анфимов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия экономическими и финансовыми преступлениями, передает «Кабар».

Договор подписан в ходе визита киргизской делегации во главе с председателем госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакиром Таировым в белорусскую столицу.

В финполиции отмечают, что это соглашение позволит профильным ведомствам эффективнее обмениваться служебной информацией и будет способствовать усилению борьбы с преступлениями коррупционной и экономической направленности.