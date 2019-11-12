Москва, , 22:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ размещён 12 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно договору, который был подписан 8 октября 2018 года в Виндхуке, стороны обязуются по запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследованиях, судебных разбирательствах и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

В договоре определены условия, при которых будет осуществляться правовая помощь, а также её виды и объём, установлены требования к форме и содержанию запроса об оказании помощи и порядок его исполнения.

При этом соглашением предусмотрена возможность отказа в предоставлении помощи в ситуации, когда исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.