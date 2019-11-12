Ашхабад, , 22:51 — REGNUM Туркмения и Россия подписали меморандум об обмене новостными материалами между туркменским государственным информагентством «Медиа-Туркмен» и журналом «Международная жизнь» министерства иностранных дел России, передает «Туркменистан сегодня».

Также стороны договорились более подробно обсудить вопрос о проведении совместных мероприятий и об обмене молодыми журналистами в рамках обучающих программ.

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