Буэнос-Айрес, , 09:35 — REGNUM Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес подверг критике позицию США в отношении государственного переворота в Боливии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Я не разделяю мнение, обозначенное в официальном заявлении Соединённых Штатов. Нет никакой победоносной армии», — обозначил политик в интервью каналу Radio 10.

Фернандес добавил, что ему «было очень грустно» от заявлений Белого Дома, в которых власти США охарактеризовали переворот в Боливии как «победу демократии».