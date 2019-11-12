Москва, , 22:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации дополнительного протокола к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма от 2005 года. Документ размещён 12 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Протокол, подписанный российской стороной в июле 2017 года, дополняет конвенцию положениями о криминализации странами-участницами таких деяний, как участие в объединении или группе в целях терроризма, прохождение террористической подготовки, поездка за границу в целях терроризма.

Кроме этого, криминализируется организация, финансирование или содействие каким-либо иным образом поездке за границу в целях осуществления террористической деятельности.

Как указывается в документе, теперь в России указанные действия будут квалифицироваться как приготовление к преступлению террористической направленности или покушение на таковое и повлекут за собой уголовную ответственность.