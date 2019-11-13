Стокгольм, , 09:06 — REGNUM Члены Умеренной коалиционной партии Швеции хотят отменить закон о предоставлении собственного жилья для лиц, ищущих убежища на территории Швеции. На сегодняшний день данный закон гарантирует лицам, подавшим заявку на убежище, право получать собственное жилье. Об этом заявило шведское издание SVT Nyheter.

«Этот закон создал крайнюю степень сегрегации, затруднения и большие социальные проблемы», — заявил лидер партии Ульф Кристерссон во время своей пресс-конференции.

Сегодня в Швеции около половины всех лиц, ищущих убежища, выбирают себе жилье. Согласно предложению Умеренных, закон следует отменить. Однако изменения не коснутся тех, кто подал заявку на политическое убежище и имеет собственные средства к существованию. Те, у кого нет постоянного дохода, должны проживать в помещениях, находящихся в управлении Миграционной службы Швеции.

«Поскольку действующий закон затрагивает вопросы одновременно миграции и интеграции, мы выступим с требованием о проведении расследования, чтобы выяснить, есть ли парламентская поддержка для такого решения в шведской политике», — заявил Ульф Кристерссон.