Москва, , 22:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с государствами-членами СНГ по вопросам обеспечения готовности к ядерным авариям или ситуациям радиационной опасности и взаимодействию в процессах их ликвидации.

Текст соглашения 12 ноября был опубликован на официальном сайте правовой информации.

До своей ратификации соглашение было заключено 2 ноября 2018 года в Астане на заседании Совета председателей правительств стран СНГ.

Этим соглашением определяется порядок взаимодействия государств СНГ и предоставления взаимной помощи в случае ядерных аварий или радиационных заражений, а также для минимизации их последствий.

Соглашение также затрагивает вопросы защиты здоровья людей, имущества и природы от радиоактивного воздействия и ионизирующего излучения.

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