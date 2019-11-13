Богота, , 09:20 — REGNUM В Колумбии вместо ушедшего в отставку 6 ноября Гильермо Ботеро на пост министра обороны был назначен Карлос Ольмес, до настоящего момента бывший министром иностранных дел. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

При этом, сделав заявление о новом назначении Ольмеса, президент Иван Дуке не упомянул, кто станет новым главой внешнеполитического ведомства.

Назначение нового министра было встречено с крайним скептицизмом. Так, член Комиссии по делам мира колумбийского Сената Иван Сепеда написал в Twitter: «Сменился министр, но не сменилась политика. Результатом будет ещё большее число нарушений прав человека. Катастрофа».