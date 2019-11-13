Панама, , 09:18 — REGNUM Посол Боливии в Панаме Пастор Мамани заявил, что единственное преступление Эво Моралеса заключалось в том, что он отказался следовать неолиберальной модели экономики и много сделал для народных масс. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Дипломат подчеркнул, что за 13 лет правления Моралеса Боливия выработала собственную социальную, политическую и экономическую модель.

Мамани напомнил, что именно Моралес превратил страну в одну из экономически самых устойчивых стран региона, а олигархи-расисты не простили ему, что Боливией управляет индеец.