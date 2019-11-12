Киев, , 22:02 — REGNUM Россия должна доказывать в ООН, что она не финансировала террористов, заявила 12 ноября заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщили в МИД этой страны.

По словам представителя МИД Украины, Россия, «несмотря на размер, на статус, на членство в Совете безопасности», должна доказывать, что не финансировала террористов. Москва, заявила Зеркаль, «должна оправдываться».

Таким образом в украинском МИД прокомментировали решение Международного суда ООН о признании юрисдикции по делу РФ против Украины. По её словам, украинская дипломатия «победила».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Международный суд ООН обнародовал полный текст решения о признании юрисдикции по делу РФ против Украины. Этим решением утверждается, что иск Украины к России будет рассмотрен этим судом ООН.

Россия оспаривала сам факт возможности рассмотрения этого украинского иска в Международном суде ООН, но возражения приняты не были.

В своём иске Киев обвиняет Москву в том, что РФ якобы нарушила две конвенции: о борьбе с финансированием терроризма (Украина его упоминает в контексте Донбасса) и о ликвидации всех форм расовой дискриминации (в контексте крымских татар).

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