Анкара, , 09:07 — REGNUM Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турецкой Республики профессор доктор Фахреттин Алтун в своем интервью Bloomberg заявил: «С 2016 года США ещё не предприняли никаких мер в отношении тех, кто осуществил попытку государственного переворота 15 июля. Турецкая общественность очень чувствительна в вопросе Гюлена, вы сможете это прочувствовать, просто поговорив с людьми на улице».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун отметил: «По этому поводу мы ожидали какой-то поддержки от наших союзников».

Пресс-секретарь добавил: «В наших с США двусторонних отношениях есть множество вопросов, ждущих своего решения. Стагнация в такие моменты и появление в последние два года новых проблем требуют от наших лидеров тщательной переоценки и принятия мер. Для осознания важности партнёрства Турции и США всем нужно действовать хладнокровно и на перспективу».