Иерусалим, , 21:43 — REGNUM Глава военного ведомства Израиля Нафтали Беннет приказал ввести «особое положение» в 80-км зоне, прилегающей к сектору Газа, сообщает 12 ноября издание «Едиот Ахронот».

Особое положение будет действовать в течение 48 часов и касается также Тель-Авива и Иерусалима.

Отмена «особого положения» может состояться по приказу главы минобороны или правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, за 12 ноября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 190 ракет, большинство которых было перехвачено системой «Железный купол».

Ранее пресс-служба армии обороны Израиля сообщала о 50 ракетах, запущенных по территории страны из палестинского анклава.

Ракетные обстрелы могли быть спровоцированы ликвидацией командира палестинской группировки «Исламский джихад» в результате операции израильских силовиков.

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