Ташкент, , 21:43 — REGNUM Соглашения о финансировании проектов технического содействия «Вступление Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию» и «Вклад развития ЕС в Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья» подписан в Брюсселе, сообщает МИД Узбекистана.

Документ подписали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и генеральный директор Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Коен Доенс.

«Размер грантовых средств, выделяемых в рамках проекта по вступлению республики в ВТО, составляет 5 миллионов евро. Проектом предусмотрено оказание содействия Узбекистану в процессе присоединения к данной организации в целом, включая подготовку необходимых документов, повышении знаний узбекских специалистов по соглашениям ВТО и международной торговой системе», —говорится в сообщении.

Грантовые средства по проекту Многопартнерского трастового фонда (5,2 млн евро) будут направлены на реализацию проектов фонда в регионе Приаралья.

Ранее США предупредили Узбекистан, что в случае присоединения республики к Евразийскому экономическому союзу, процесс вступления страны в состав Всемирной торговой организации может быть существенно осложнён и отсрочен.

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