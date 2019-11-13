Анкара, , 09:03 — REGNUM Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер в речи, произнесенной на собрании фракции своей партии в Великом национальном собрании Турции, заявила: «Сильнейшие страны мира — те, где в то же время сильны и женщины. Наши женщины борются просто за возможность существовать, стоять на ногах и оставаться в живых. Во всех сферах жизни они видят перед собой преграды».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер добавила: «Это и есть то, куда нас привело правительство Партии справедливости и развития в погоне за нефтью. Турция — страна женщин, которые утратили надежду, а их дух — сломлен. В условиях экономического кризиса самой опустошенной частью нашего народа оказались женщины».

Политик добавила: «Для нас сильная Турция возможна только с сильными женщинами. Когда наша партия придет к власти, женщины будут движущей силой нашей страны во всех сферах».