Копенгаген, , 09:25 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен попросила министра юстиции проверить, нет ли возможности ужесточить датское законодательство для более сурового наказания боевиков. Об этом глава датского правительства рассказала в ходе «часа вопросов» в Фолькетинге.

«Я попросила министра юстиции изучить возможности ужесточения законодательства. Можем ли мы наказывать боевиков в более суровой форме? Эти люди не являются датчанами», — заявила премьер-министр. Метте Фредериксен также отметила, что закон о лишении боевиков-бипатридов датского гражданства уже действует и применяется. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Стоит напомнить, что данный закон был в срочном порядке принят Фолькетингом в октябре 2019 года и вступил в силу три недели назад. Он предоставляет право министру по делам иностранцев и интеграции Дании единолично принимать решение о лишении того или иного лица датского гражданства.