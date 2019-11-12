Барселона, Испания, , 21:41 — REGNUM Французским и испанским властям удалось прекратить блокаду главной автодороги из испанской Каталонии во Францию, однако вторая автодорога во Францию до сих пор остается заблокированной, 12 ноября передает агентство Reuters.

Полицией Франции были арестованы 18 участников блокады контрольно-пропускного пункта, испанской полицией — ещё один.

Также сообщается, что за 12 ноября была разблокирована ещё одна магистраль, ведущая из мятежного региона в Испанию.

Читайте также: В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании