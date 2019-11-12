Киев, , 21:36 — REGNUM Предложение экс-президента Казахстана Назарбаева относительно организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского имело исключительно «дипломатический характер», — заявил сегодня, 12 ноября, глава украинского МИД Вадим Пристайко.

В комментарии «ВВС-Украина» глава украинской дипломатии отметил, что присутствовал на встрече Назарбаева и Зеленского в Японии, где это обсуждалось.

«Если нужна помощь — я готов помочь», — сказал Назарбаев. Ответ Зеленского был: «Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться», — пояснил глава украинского МИД.

Также Пристайко заявил, что никто никого не хочет обижать — «но мы довольны тем, что мы имеем — переговорную позицию в Минске».

«Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Казахстане… Скорее всего, или в Берлине, или в Париже», — добавил украинский министр.

Он дал понять, что официального предложения по дипломатическим каналам в Киев не поступало — «я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня экс-президент Казахстана Назарбаев сообщил, что украинский лидер уже дал свое согласие на встречу «тет-а-тет», об этом уведомлен и президент России. Переговоры могут пройти на нейтральной территории, в Казахстане.

Некоторые украинские эксперты утверждают, что такая встреча возможна, только если РФ подпишет капитуляцию; другие полагают, что «прямые» переговоры с президентом России — хороший шанс для Зеленского.