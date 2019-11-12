Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер продемонстрировал минимальное знание русского языка, пытаясь дать ответ на вопрос американских журналистов по теме импичмента президенту Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Когда глава Пентагона общался с представителя СМИ, речь зашла о показаниях полковника Александра Виндмана, которые тот дал в Конгрессе в рамках процедуры импичмента.

Журналисты поинтересовались у Эспера, не собирается ли руководство министерства обороны мстить офицеру. Эспер несколько раз ответил, что конечно же ничего подобного не будет.

Однако его снова спросили об этом и тогда Эспер ответил:

«No, nyet, nein», — сказал Эспер на английском, русском и немецком языках.

«Какой язык вам подходит?» — поинтересовался глава Пентагона после этого.

Больше тема судьбы подполковника Виндмана не поднималась.

Напомним, что подполковник Виндман, являющийся сотрудником Совета по национальной безопасности, дал показания в Конгрессе 29 октября и с тех пор не раз подвергался критике со стороны президента Трампа. На своей странице в сети микроблогов Twitter Трамп назвал Виндмана «ненавистником Трампа» и задался вопросом, не пострадает ли его карьера?