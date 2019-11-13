Анкара, , 08:51 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором подчеркивает, что проведение совместных с Россией патрулирований в районе проведения операции «Источник мира» на восточном берегу Евфрата северо-востока Сирии, в соответствии с соглашением президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, достигнутого 22 октября 2019 года в Сочи, продолжается.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в заявлении указано: «Несмотря на то, что российско-турецкие силы, осуществлявшие пятое патрулирование зоны безопасности в Айн-эль-Арабе подверглись нападению провокаторов, необходимое внимание было уделено безопасности личного состава и местного населения, а патрулирование продолжается».

Напомним, что в интернете появились видео, на которых «изображающие» местных жителей провокаторы закидывают камнями бронетехнику Вооружённых сил Турции и России. Известно, что со стороны принимавших участие в акции есть пострадавшие.