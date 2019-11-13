Копенгаген, , 08:50 — REGNUM Председатель датской оппозиционной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен в ходе первого «часа вопросов» с участием премьер-министра Метты Фредериксен заявил, что нынешнее правительство не выполняет те обещания, которые его члены дали до выборов в Фолькетинг 2019 года.

«При предыдущем правительстве решения принимались проще, сейчас же власти спешат все назвать «сложным вопросом». До выборов у социал-демократов все звучало легко: они требовали немедленных действий, теперь же они вдруг стали задумываться», — заявил глава «Венстре». Премьер-министр, в свою очередь, обратила внимание на то, что речь идет не просто о принятии решения, но о принятии наилучшего решения. Именно поэтому, по словам Метты Фредериксен, иногда можно потратить больше времени на размышление. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Якоб Эллеманн-Йенсен впервые выступал на «часе вопросов» в качестве председателя партии. Стоит напомнить, что он был избран в ходе чрезвычайно созванного заседания на пост главы «Венстре» 21 сентября 2019 года.