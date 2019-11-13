Копенгаген, , 08:55 — REGNUM Председатель датской партии «Радикалы» Мортен Эстегор в ходе первого «часа вопросов» с участием премьер-министра Метты Фредериксен сконцентрировал внимание на вопросе воссоединения семьи. По мнению политика, правительство должно обеспечить спокойствие тем гражданам, чьи супруги являются иностранцами.

«Неужели нельзя установить четкие правила воссоединения семей, которые бы действовали для всех? В настоящее время в этой сфере наблюдается неразбериха», — заявил Эстегор. Премьер-министр, в свою очередь, отметила, что для успешной интеграции государству нужно ввести очень жесткие критерии. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

«Час вопросов» как правило длится один астрономический час, в ходе которого главы партий Фолькетинга задают не обговоренные заранее вопросы премьер-министру.