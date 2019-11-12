Москва, , 21:00 — REGNUM Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о Крыме, который «будет российским», похоже на заклинание, заявил 12 ноября член Совфеда Сергей Цеков в эфире Sputnik.

Цеков «Это уже как заклинание, которое они постоянно повторяют по любому поводу. Особенно умиляет, когда они говорят, что «Крым вернётся домой».

Сенатор напомнил, что домой Крым вернулся в 2014 году. Украина же для крымчан не дом, и в этом они убедились. Так что Крыма Киеву больше не видать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко после просмотра художественного фильма «Домой» заявил, что теперь убеждён в возврате Крыма на Украину в будущем.

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