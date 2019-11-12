Париж, , 21:00 — REGNUM Власти Франции согласны принять 11 пленных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захваченных военными Турции на севере Сирии, 12 ноября передает агентство Reuters.

По словам главы французского МВД Кристофа Кастанера, выдача боевиков, являющихся гражданами Франции, производится по соглашению, заключенному с Турцией в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Турция объявила о начале экстрадиции иностранных граждан из числа пленных боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Турция начала депортацию боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)