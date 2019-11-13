Кито, , 08:49 — REGNUM Министр энергетики и природных ресурсов Эквадора Карлос Перес подтвердил, что подал в отставку. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Перес занимал пост с прихода к власти правительства Ленина Морено в мае 2017 года. О своём решении министр сообщил на пресс-конференции в штаб-квартире министерства.

«Сегодня по собственному желанию я ухожу со своего поста, который я занимал на протяжении 2,5 лет», — приводит агентство слова Переса.

Он также подчеркнул, что решение об отставке носит личный характер и обусловлено желанием Переса посвятить себя семье.