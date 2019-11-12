Иерусалим, , 20:53 — REGNUM С территории сектора Газа по Израилю с утра 12 ноября было выпущено около 190 ракет. Об этом сегодня сообщает пресс-служба израильской армии.

Израильские военные рапортуют, что около 190 ракет были выпущены с утра из сектора Газа в сторону Израиля. При этом система ПВО «Железный купол» смогла перехватить десятки ракет, запущенных из сектора Газа.

При этом половина запущенных ракет упала на открытой местности, не принеся вреда.

Стоит отметить, что крупнейший за последние месяцы обстрел Израиля с территории сектора Газа произошел после того, как израильские ВВС ликвидировали командира «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газе Бахи Абу аль-Ата. На него Израиль возлагал ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей.