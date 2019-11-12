Москва, , 20:51 — REGNUM По итогам проверочных мероприятий Ространснадзор предписал авиакомпании «Победа» изменить правила провоза ручной клади до 20 мая 2020 года.

Ведомство установило, что действующие в авиакомпании правила перевозки ручной клади не соответствуют федеральным нормам законодательства, а также нарушают права пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом журналистам сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко, ранее обращавшийся в надзорные органы в связи с недопуском пассажирки Валентины Лисечко на стыковочный рейс авиакомпании «Победа».

"Сегодня стало известно, что Ространснадзор предписал авиакомпании «Победа» привести внутренние правила провоза ручной клади в соответствие с воздушным законодательством. В настоящее время они не только не соответствуют существующим единым стандартам, но и противоречат друг другу. Согласно предостережению, нарушения должны быть устранены до 20 мая 2020 года», — рассказал Евгений Ревенко.

Парламентарий отметил необходимость наведения порядка в сфере организации воздушных перевозок авиакомпанией «Победа».

"Соответствие внутренних регламентов федеральным требованиям воздушного законодательства не только позиция грамотной организации работы в целом, но и вопрос обеспечения безопасности полетов. Надеюсь, что авиакомпания в кратчайшие сроки наведет порядок и все добропорядочные пассажиры смогут беспрепятственно пользоваться ее услугами», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после обращения заместителя секретаря Генерального совета «Единой России», депутата Госдумы Евгения Ревенко в контролирующие органы было выявлено нарушение прав пассажира Валентины Лисечко авиакомпании «Победа» на перелет, а также несоответствие ее внутренних требований перевозки Федеральным авиационным правилам.

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