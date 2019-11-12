Москва, 12 ноября 2019, 20:51 — REGNUM По итогам проверочных мероприятий Ространснадзор предписал авиакомпании «Победа» изменить правила провоза ручной клади до 20 мая 2020 года.
Ведомство установило, что действующие в авиакомпании правила перевозки ручной клади не соответствуют федеральным нормам законодательства, а также нарушают права пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Об этом журналистам сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко, ранее обращавшийся в надзорные органы в связи с недопуском пассажирки Валентины Лисечко на стыковочный рейс авиакомпании «Победа».
Парламентарий отметил необходимость наведения порядка в сфере организации воздушных перевозок авиакомпанией «Победа».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее после обращения заместителя секретаря Генерального совета «Единой России», депутата Госдумы Евгения Ревенко в контролирующие органы было выявлено нарушение прав пассажира Валентины Лисечко авиакомпании «Победа» на перелет, а также несоответствие ее внутренних требований перевозки Федеральным авиационным правилам.
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