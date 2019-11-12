Киев, , 20:48 — REGNUM О том, что Крым «будет украинским» заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Порошенко «Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским».

В том, что Крым «будет украинским», Порошенко убедил фильм «Домой» крымско-татарского режиссера Наримана Алиева.

Напомним, фильм «Домой» в 2019 г. был показан на 72-м Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд». Картина была профинансирована Киевом.

В интервью «Крым. Реалии» Алиев после премьеры на фестивале заявил:

«Мы не пытались показать, кто прав, кто виноват, мы не артикулировали про войну, про аннексию, про политическую ситуацию».

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