Киев, , 20:44 — REGNUM Участники трёхсторонней контактной группы на заседании в Минске сняты все препятствия на пути к организации встречи лидеров «нормандской четвёрки». Об этом сообщила 12 ноября пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

По её словам, разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская «стало последними шагами в этом направлении».

Олифер также отметила, что проведение встречи лидеров «нормандской четвёрки» в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта.

Напомним, накануне в Кремле допустили проведение нового саммита в «нормандском формате» до конца 2019 года. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, никаких препятствий для этого нет, но «есть желание провести саммит так, чтобы он дал новый позитивный результат», не заниматься исправлением уже согласованных документов, а продвигаться дальше.

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