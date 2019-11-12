Лондон, , 20:34 — REGNUM На страницах интернет-ресурса «Википедия» началась целенаправленная работа по удалению и исправлению негативной информации о деятельности группы «Белые каски», основатель которой, экс-сотрудник британских спецслужб Джеймс Ле Мезюрье, погиб 11 ноября в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах.

«Белые каски» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Анонимные редакторы ресурса правят тексты публикаций, в которых сообщает ся о причастности «Белых касок» к постановочным «химатакам» в Сирии и о сотрудничестве этой структуры с джихадистскими и террористическими группировками.

Редактирование затрагивает и материалы, написанные самим Ле Мезюрье. Исправляется или удаляется всё, что показывает «Белые каски» в отрицательном свете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах погиб экс-сотрудник британских спецслужб Джеймс Ле Мезюрье, считающийся основателем организации «Белые каски», активно участвующей в информационной войне на стороне джихадистов и террористов, воюющих против законного правительства Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Russian Internet Week 2019 пройдет в Москве в декабре