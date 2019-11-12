Мехико, 12 ноября 2019, 20:30 — REGNUM Самолёт ВВС Мексики, на котором находился экс-президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в аэропорту мексиканской столицы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кадры с выходящим из самолёта бывшим лидером Боливии показало местное телевидение. У трапа Моралеса встречал глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
Ранее самолёт с Моралесом вылетел в Мехико из столицы Парагвая, Асунсьона, куда приземлялся для дозаправки.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Мексики отказалось называть точное местоположение Эво Моралеса.
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