Москва, , 20:24 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) обладают необходимым потенциалом для выполнения стабилизирующей роли на мировой арене. Об этом Лавров заявил в своей статье для печатных СМИ стран БРИКС.

Лавров пишет, что вступив во второе десятилетие XXI века страны БРИКС стали одной из ключевых опор формирующегося более справедливого полицентричного мироустройства. У БРИКС для этого есть весь необходимый потенциал.

На долю БРИКС приходится треть мирового ВВП по паритету покупательной способности, напомнил Лавров. Это уже больше, чем совокупный ВВП «Большой семерки».

В этой связи очень важно то, что подходы стран-членов БРИКС к ключевым глобальным и региональным проблемам весьма близки или вообще совпадают.

Страны БРИКС последовательно выступают за мирное политико-дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций и конфликтов в самых разных регионах мира.