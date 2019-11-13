Варшава, , 08:46 — REGNUM 12 ноября президент Республики Польша Анджей Дуда открыл первое заседание Сената (верхней палаты польского парламента) нового созыва. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Президент поблагодарил «18,5 млн. соотечественников, которые пошли на избирательные участки и отдали свой голос в парламентских выборах в Сейм и Сенат (прошедших в октябре), тем самым повысив явку на выборы до такого уровня, которого мы не видели с 1989 года».

Анджей Дуда в ходе своей речи заявил: «Сенат, если посмотреть на 500-летнюю историю парламентских традиций в нашей стране, всегда созывался в то время, когда Польша была независима. Верхняя палата является очень важным элементом политического диалога».