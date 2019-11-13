Париж, , 09:02 — REGNUM 12 ноября президент Косово Хашим Тачи в рамках Парижского форума мира провел встречу с министром иностранных дел Хорватии Горданом Гриц-Радманом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, президент Тачи заявил, что Косово и Хорватия — стратегические партнеры и что они стремятся к установлению мира и стабильности на Западных Балканах.

Также в рамках Форума косовский лидер провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Сербии Александром Вучичем.

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