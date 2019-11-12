Сухум, 12 ноября 2019, 19:46 — REGNUM Президент Абхазия Рауль Хаджимба 12 ноября подписал указ о назначении директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Новым директором Центра стратегических исследований стал Гиви Габния.
Ранее Хаджимба подписал указ об освобождения от исполнения обязанностей директора ЦСИ Олега Дамениа.
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