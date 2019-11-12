Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не спешит выполнить просьбу израильского премьер-министра Биньямину Нетаньяху по освобождении израильтянки Наамы Иссахар, сообщает Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что Нетаньяху просил Путина освободить Иссахар, но пока его желание не выполнено по политическим мотивам. Решение, по словам источников, российское руководство откладывает, потому что пока Нетаньяху «находится в политическом подвешенном состоянии».

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Напомним, Иссахар осуждена в России за хранение наркотиков. Рассматривается вариант обмена её на задержанного в Израиле по запросу США Алексея Буркова.

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