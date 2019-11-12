Амстердам, , 19:43 — REGNUM 12 ноября сенат Нидерландов ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, теперь только две страны — члены НАТО, Франция и Испания, ещё не ратифицировали данный протокол.

Ранее премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявлял, что ратификация протокола испанскими Генеральными кортесами ожидается в январе будущего года.

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