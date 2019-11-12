Лондон, , 19:37 — REGNUM Власти Британии намерены «очень внимательно изучить» обстоятельства гибели одного из основателей группы «Белые каски», экс-сотрудника британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье, заявила 12 ноября постпред Британии в ООН Карен Пирс.

Её заявление цитирует издание Daily Mail.

«Мы будем очень внимательно следить за ходом расследования. Я надеюсь, что турецкие власти смогут тщательно расследовать эту смерть, и я уверена, что мы окажем им помощь», — цитирует слова Карен Пирс Daily Mail.

По её словам дипломата, причины смерти Ле Мезюрье до сих пор невыяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, труп Джеймса Ле Мезюрье был найден его соседями в саду дома, в котором он жил в Стамбуле. Ряд британских СМИ уже связал смерть основателя «Белых касок» с разоблачительными заявлениями российского МИД в адрес британских спецслужб, связанных с этой группой, действовавшей в интересах террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других джихадистских структур, воюющих против законного правительства Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ближнем Востоке «армянский вопрос» реанимируют кровью и слезами