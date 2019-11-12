Сухум, , 19:29 — REGNUM 12 ноября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Даура Кове с делегацией из Китая. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Абхазии.

В составе китайской делегации вошли заместитель председателя Китайско-Азиатской ассоциации экономического развития Лью Я Джун и директор офиса в ШаньДжи, главный инженер фирмы China Unicom Лонг Вейбо.

Кове отметил высокую заинтересованность Абхазии в двустороннем сотрудничестве. На встрече стороны обсудили приоритетные проекты экономического взаимодействия Абхазии и Китая.