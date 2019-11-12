Варшава, , 19:48 — REGNUM 12 ноября премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий подал в отставку за себя и за свое правительство перед Сеймом. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

После заседания в нижней палате парламента премьер-министр отправится в Президентский дворец, где во время особого протокольного мероприятия он подаст в отставку перед президентом страны.

Необходимо отметить, что с момента первого заседания Сейма и принятия отставки правительства у президента Польши есть 14 дней на назначение нового главы правительства, который представит свой кабинет министров, а также на принятие присяги от новообразованного Правительства Польши. Нынешний премьер-министр будет продолжать осуществлять свою деятельность до назначения нового председателя правительства.