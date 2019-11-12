Москва, , 19:32 — REGNUM Продажа земли на Украине станет «ограблением века». Такую оценку 12 ноября сделал украинский общественник Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Налицо абсолютная деградация украинского политикума, верхушки общественности. Сегодня на Украине готовится ограбление века. Целый народ хотят лишить земли, наш народ вогнали в кабалу, нас ограбили, чтобы продать нашу землю», — сказал эксперт.

По его словам, вопрос снятия моратория на продажу земли объединил даже политических противников среди украинских политиков. Финалом же этой аферы станет гражданская война по всей стране и раскол Украины, уверен общественник.

«Люди, оставшиеся без земли, способны на самые ужасающие вещи. Пройдёт немного времени, и вся Украина будет полыхать на земельном вопросе», — сказал Кот.

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